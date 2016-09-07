美、墨、加合辦2026年世界盃？FIFA主席：審慎考慮

國際足總（FIFA）下週在瑞士蘇黎世開會。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕國際足總（FIFA）下週在瑞士蘇黎世開會，新任主席英凡提諾（Gianni Infantino）透露，2026年世界盃決賽是否擴編為40隊，以及是否由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦，將會成為討論議案。

「只要是對足球有好處的，我認為一切都不設限。」英凡提諾表示，中北美洲及加勒比海足聯的會員國，的確很久未能承辦世界盃。

事實上，美國上次舉辦世界盃已是1994年，當時參賽規模還只有24隊，加拿大則只有接手女子世界盃的經驗，墨西哥前一回當世界盃東道主，得追溯至1986年，如果屆時2026年真的由北美3國辦這場足壇盛會，將是史上頭一遭，之前也只有2002年日本、南韓共同舉行的先例。

此外，英凡提諾也直言，想將世界盃參賽隊伍從32隊擴編至40隊的想法，一直沒有改變，他並以今年歐洲盃會內賽從16隊首度增加到24隊的情況為例，在各國間激盪出不少火花。