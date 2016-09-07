MLB》待小聯盟都做啥？川崎宗則：練英文阿
2016/09/07 12:50
〔體育中心／綜合報導〕日籍球星川崎宗則今天重返大聯盟就敲安，他賽前接受媒體訪問，被問到待在小聯盟時都在做什麼？川崎宗則不改搞笑性格，回答：「練習英文和西班牙文，棒球很簡單的！」
川崎宗則在春訓時就擄獲總教練梅登（Joe Maddon）的心，今天川崎宗則一歸隊，梅登還主動上前擊掌，「我覺得他沒離開過耶，我們是好麻吉！」梅登說。
川崎宗則重返大聯盟。（法新社）
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