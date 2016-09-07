NBA》騎士總冠軍戒指 傑佛森「不小心」洩露照片
2016/09/07 13:06
傑佛森上傳總冠軍戒照片。（取自snapchat）
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊上季在總冠軍賽擊敗勇士隊，奪得隊史首座總冠軍。奪冠後，球迷們相當關心總冠軍戒指會是什麼樣的設計。昨晚，傑佛森就在網路上洩露一張戒指的照片。
戒指中間一個大大的C字，以酒紅色呈現，這也是騎士隊的主要配色。C字環繞的總冠軍獎盃，然後戒指上下分別刻有「世界」、「冠軍」字樣。戒指側面也刻上克里夫蘭的城市建築。
傑佛森在Snapchat表示：「我可以給你們看一些東西，只要你們向我保證不告訴任何人。」
騎士隊官方還沒有公開總冠軍戒指，但網路上很快就流傳著這張照片。後來傑佛森就很快地把照片刪除。
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