中職》鄭鎧文轟破新人紀錄 週六台南球場辦簽名會
2016/09/07 13:05
〔體育中心／綜合報導〕統一獅新秀外野手鄭鎧文，把握每次出賽機會全力揮擊，展現凶猛長打攻擊火力，於今年8月19日面對中信兄弟象林克謙，擊出本季第19轟，打破由廖敏雄（1993年）、林益全（2009年）保持的新人最多全壘打紀錄，成為中職新紀錄保持人，
截止目前，鄭鎧文累積全壘打數為21支，也是繼高國慶之後，統一獅隊史第二位本土打者單季20支全壘打紀錄，榮耀紀錄值得紀念。
本週六賽前，統一獅以「MY HERO PLAYER 1號英雄主題」，將於17：20在台南棒球場英雄舞台區舉辦「中職新人球季最多全壘打紀錄 鄭鎧文簽名會」，活動號碼牌將於16：30持當日比賽門票現場排隊兌換，限量40張，當天簽名會限簽統一獅周邊商品或球員卡。
當天賽前也特別將在球場內舉辦「中職新人球季最多全壘打紀錄 英雄榮耀」頒獎儀式，也特別剪輯鄭鎧文創造全壘打紀錄精彩影片回顧，邀請球迷朋友一起進場見證。
鄭鎧文寫下新人全壘打紀錄。（統一獅提供）
鄭鎧文寫下新人全壘打紀錄。（統一獅提供）
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