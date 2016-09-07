中職》富邦買義大犀牛 下午簽備忘錄
2016/09/07 13:32
〔體育中心／綜合報導〕中職會長吳志揚日前證實富邦接手義大犀牛進入最後階段，富邦今天宣佈將於下午4點召開記者會，將與義大犀牛簽下備忘錄，可望透露雙方交易的相關細節。
外傳義大犀牛的轉賣金額將介於2.5億至3億之間，更以郭源治接任總教練的呼聲最高，下午富邦育樂總經理蔡承儒、義大育樂董事長楊森隆與中職會長吳志揚都將出席，相關買賣細節可望於記者會中公佈。
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