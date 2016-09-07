美網》「丹麥甜心」重返4強 與柯珀爭決賽門票

沃茲妮雅琪闖進美網女單4強。（USA Today Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽女單8強對決，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）東山再起，只花65分鐘即挾6：0、6：2橫掃拉脫維亞黑馬塞法絲妥娃（Anastasija Sevastova），人氣沃妹重返大滿貫4強，將與年初澳網封后的德國「重砲手」柯珀（Angelique Kerber）爭奪決賽門票。

芳齡26的沃茲妮雅琪曾榮膺世界球后，迄今卻「四大賽皆空」，還未拿過任何大滿貫冠軍，近2年更陷入低潮，尤其本季澳網、溫網都一戰出局，其中法網還 因傷休兵，士氣頗受打擊。這位外型出眾的球迷寵兒，曾與北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）傳出緋聞更加聲名大噪；先前里約奧運女單首輪，沃茲妮雅琪還強碰謝淑薇，不過因謝棄賽而破局。

儘管排名已大幅滑落至74，素以底線防守見長的沃茲妮雅琪，對熟悉不過的美網硬地依舊信心滿滿，生涯第5度大滿貫4強卡位的前球后，準備繼2009、14年後，第3度在紐約法拉盛公園勇闖冠軍戰。至於第2種子柯珀也非省油燈，7：5、6：0收拾義大利第7種子文琪（Roberta Vinci），自2011年後第2度挺進美網4強，左手拍柯珀與「丹麥甜心」已交手12回，7勝5負稍佔上風。