美網》又碰上對手退賽 喬科維奇晉級4強
2016/09/07 14:04
松加（左）選擇退賽，喬科維奇（右）晉級4強。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕2016年美國網球公開賽今天展開第9天的賽程。8強賽中，世界排名第1的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）再度因為對手退賽而晉級。大會第9種子的法國選手松加（Jo-Wilfried Tsonga）在3：6、2：6落後時因傷退賽。因此，喬科維奇直接晉級4強賽，對手是首度打進美網4強的法國選手孟菲爾斯（Gaël Monfils）。
喬科維奇在本屆美網相當輕鬆，這場比賽之前已有2輪因對手受傷退賽而過關。松加這場比賽是第2次躋身美網8強。以過去的交手記錄來看，喬科維奇15勝6敗領先對手。
比賽一開始，率先拿到破發機會的是松加。但松加在第5局錯失破發點，隨後自己的發球局被破，喬科維奇以4：2領先。雖然松加在第7局再度破發，喬科維奇很快調整，於第8局、第9局連下兩城，6：3拿下第1盤。
第二盤，喬科維奇在第3局與第7局打破松加的發球局，就在這盤以6：2獲勝後，松加選擇退賽養傷。喬科維奇晉級4強，接下來的對手是孟菲爾斯。
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