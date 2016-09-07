美網》喬科維奇輕鬆晉4強 爽賺2700萬台幣

喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕喬科維奇本屆美網之旅相當輕鬆，5場比賽竟有3場碰到對手退賽，進入4強賽也代表著他至少能得到87.5萬美元（約新台幣2724萬元）的單打獎金。

美網開打之前，喬科維奇就表示自己有傷在身，第1輪打滿4盤的過程中還叫出醫療暫停。他花了2小時37分鐘才擊敗波蘭選手亞諾維奇（Jerzy Janowicz），但令人驚訝的是，這已經是喬科維奇本屆美網最辛苦的一場勝利。

第2輪對捷克選手維斯利（Jiri Vesely），但是維斯利賽前宣布因傷退出。第3輪迎戰俄羅斯老將尤茲尼（Mikhail Youzhny），比賽首盤還沒結束，尤茲尼也因傷退賽，只打了20分鐘。

第4輪迎戰英國選手艾德蒙，儘管艾德蒙沒有受傷，但他整場比賽只贏了7局，喬科維奇以6：2、6：1、6：4 直落3盤橫掃對手，晉級8強賽。8強賽對手松加（Jo-Wilfried Tsonga）堪稱強敵，但是喬科維奇連下2盤後，松加也因傷退賽。

喬科維奇在5場比賽裡總共花了384分鐘，大約是6.5個小時。而美網單打準決賽的獎金是87.5萬美元（約新台幣2700萬元）。