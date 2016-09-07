SBL》富邦動作頻頻 可望再簽下「喜樂弟」包提傑

〔體育中心／綜合報導〕「喜樂弟」包提傑情歸何處？似乎有了眉目，據包提傑的經紀公司展逸國際行銷表示，目前包提傑雖未簽約，但傾向加盟富邦勇士。

台美混血的包喜樂去年為台灣女籃效力造成轟動，弟弟包提傑剛從美國的大學畢業，就透露想回台灣打球，先後與裕隆、富邦、璞園等隊接觸。

展逸國際行銷透露，希望包提傑能以最好的條件加盟，盡快確定新球隊，他曾透露，富邦、璞園的球風較美式，與自己的球風較接近。

富邦今年動作頻頻，先後網羅張宗憲、蔡文誠、洪志善、宋宇軒與張伯維等好手，若包提傑加盟，戰力將大幅提升，鎖定本季總冠軍。

包提傑可望與林書緯聯手。（中央社）