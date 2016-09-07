MLB》鈴木一朗代打開轟 竟寫下這些紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕等了2480場比賽、將近9700個打數，日籍球星鈴木一朗完成了他從未達到的成就－代打全壘打。

鈴木一朗今年紀錄不斷，先是打破羅斯（Pete Rose）的紀錄登上世界安打王，再完成美職生涯3000安里程碑，今天則再完成生涯首次代打全壘打。

根據大聯盟《Statcast™》系統計算，鈴木一朗這發全壘打擊球速度高達97英哩（156公里），飛行距離長達369英呎（112公尺），仰角為32度，並在空中飛行長達5.8秒。

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