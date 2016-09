MLB》鈴木一朗代打開轟 竟寫下這些紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕等了2480場比賽、將近9700個打數,日籍球星鈴木一朗完成了他從未達到的成就-代打全壘打。

鈴木一朗今年紀錄不斷,先是打破羅斯(Pete Rose)的紀錄登上世界安打王,再完成美職生涯3000安里程碑,今天則再完成生涯首次代打全壘打。

根據大聯盟《Statcast™》系統計算,鈴木一朗這發全壘打擊球速度高達97英哩(156公里),飛行距離長達369英呎(112公尺),仰角為32度,並在空中飛行長達5.8秒。

Your browser does not support iframes.