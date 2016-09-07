棒球》女子世錦賽複賽 台灣5局扣倒韓國（影音）

Chinese Taipei 5-0 v Korea !!!!!! 1st inning. Super Round LIVE: https://t.co/jtWlSHJhCv #WomensBaseball #WorldCup https://t.co/KVF2YObCBw — WBSC （@WBSC） 2016年9月7日

〔記者林柏辰／綜合報導〕台灣隊今日在女子世錦賽6強複賽首戰火力大爆發，用9支安打豪取11分，5局提前以11：1扣倒地主南韓隊，取得首勝。

台灣隊扣倒韓國隊。（取自WBSC推特）

台灣隊首局就灌進7分，4局再打下4分，其中4棒余品萱與7棒捕手宋智瑄各有2支安打，其中宋智瑄更有2支二壘安打、1盜壘與3打點演出。

台灣隊先發投手許語宸主投4局被敲2安，送出2K1保送，僅在3局上失掉唯一1分，黃巧芸5局登板，用9球飆出2K沒有失分，完美守住勝利。

台灣隊拿下複賽首勝後，台灣時間明晚6點將對決日本隊。

台灣隊扣倒韓國隊，賽後開心自拍。（取自WBSC推特）