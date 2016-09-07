中職》義大犀牛正式轉賣 吳志揚感謝多年來付出

〔記者羅志朋／台北報導〕中華職棒大聯盟吳志揚表示，稍早富邦和義聯集團已簽署MOU（Memorandum of understanding，MOU，備忘錄），義大犀牛確定由富邦集團承購。

吳志揚說，義大犀牛轉賣是職棒發展重大事件，所有球迷都深深期盼，國人也希望有好的發展，「今天正式跟國人宣布這好消息，謝謝義大這幾年經營的投入和付出，包括2013年打到總冠軍，這幾年創造許多話題，讓賽事活潑起來。」

吳志揚表示，富邦金控很早就投入運動，尤其是蔡總經理（富邦育樂總經理蔡承儒），在SBL勇士隊也擔任領隊，同時富邦也冠名贊助甲組大學棒球隊，對本土運動產業的支持，相信富邦的加入，職棒更加輝煌。

吳志揚說，義大是個很好的品牌，這幾年非常努力經營，並透過選秀補強，戰力相當完整，期待富邦集團的力量和人才，透過各種行銷推廣讓職棒市場活絡起來，同時這股氣勢能讓職棒第5、6隊順勢穩健的產生。