中職》富邦首年巡迴主場 葉總留任、隊名未定

〔記者郭羿婕／台北報導〕富邦將正式接手義大犀牛，但隊名確定不會是傳聞中的富邦勇士或富邦公牛，總教練葉君璋也確定留任。

富邦育樂總經理蔡承儒表示，新球隊名稱仍在思考，應該這個月就會有方向，主場也還在評估，「第一年應該會採取巡迴主場，因為主場是重要決定，我們會邊走邊評估哪裡適合我們。」

富邦育樂總經理蔡承儒。（記者簡榮豐攝）

至於總教練人選，蔡承儒表示：「不會換人，葉總會留任。」他也透露，週一已聯繫上葉君璋，請他放心領軍，接下來球季好好拚一下，支持並相信他是很有想法的總教練，會再找時間跟葉總深聊。

富邦金控董事長蔡明忠並未到場，但他透過新聞稿表示，很高興從義大手中接下職棒球隊，義聯集團以製造業起家，以創新的經營方式，打造出實力堅強的球隊，4年來對中職的投入與付出，各界有目共睹。

蔡明忠也指出，富邦長期以來大力支持各項體育發展，自義大犀牛決定轉手以來，深切感受各界及球迷對富邦的期待，結合集團資源及長期在各項體育賽事累積的經驗與熱情，富邦可為台灣棒球貢獻更多心力。