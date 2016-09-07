MLB》跑出場內生涯首轟不稀奇 勇士菜鳥神速破紀錄（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕9月大聯盟名單擴編為40人，不少潛力股都能一展身手，勇士史旺森（Dansby Swanson）今天面對國民，用速度拼出場內全壘打，不只是他生涯首轟，更是今年所有場內轟中，跑速之最。

史旺森。（資料照，法新社）

大聯盟上一位生涯首轟就是場內全壘打是1985年的朗吉（Paul Runge），史旺森隔超過30年再寫紀錄，也終止勇士連15個球季沒出現場內轟的情況，且史旺森從本壘出發繞一圈只花14.97秒，創下大聯盟數據中心今年所測到最速傳說。

史旺森先前還在響尾蛇體系，曾被美國網站評比新秀潛力第1名，因米勒（Shelby Miller）交易來到勇士，今年在2A首轟也是發場內全壘打。