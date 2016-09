MLB》跑出場內生涯首轟不稀奇 勇士菜鳥神速破紀錄（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕9月大聯盟名單擴編為40人,不少潛力股都能一展身手,勇士史旺森(Dansby Swanson)今天面對國民,用速度拼出場內全壘打,不只是他生涯首轟,更是今年所有場內轟中,跑速之最。

史旺森。(資料照,法新社)

大聯盟上一位生涯首轟就是場內全壘打是1985年的朗吉(Paul Runge),史旺森隔超過30年再寫紀錄,也終止勇士連15個球季沒出現場內轟的情況,且史旺森從本壘出發繞一圈只花14.97秒,創下大聯盟數據中心今年所測到最速傳說。

史旺森先前還在響尾蛇體系,曾被美國網站評比新秀潛力第1名,因米勒(Shelby Miller)交易來到勇士,今年在2A首轟也是發場內全壘打。