中職》富邦金接手義大犀牛 要拚3年賺錢

富邦金接手義大職棒隊，今下午與義大育樂簽署合作備忘錄。左為富邦育樂總經理蔡承儒。（記者簡榮豐攝）

〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金控今天宣布，金控旗下富邦金創投的子公司富邦育樂與義大育樂簽屬合作備忘錄，等到交易正式完成後，富邦育樂將接手義大職棒隊，正式進軍職棒。富邦金也坦言，此案從將本求利的角度來看，經營球隊短期獲利不易，評估至少要3年才能賺錢。

今天下午富邦金控與義大犀牛正式簽署合作備忘錄，下午四點舉行記者會，包括富邦金總經理許婉美、富邦育樂總經理蔡承儒、義大育樂董事長楊森隆及中華職棒大聯盟常務理事林家正與中華職棒大聯盟會長吳志揚共同出席。

吳志揚致詞時說，外界關心的義大犀牛轉讓案確定由富邦集團承購，當初是由義聯集團2013年接手興農牛，四年來也有很好成績，義聯今年六月決定替義大犀牛找尋更適合團隊接手，經過二個半月拍板為富邦集團，終於八字有一撇。

蔡承儒說，決定接手的關鍵是因為當初集團員工對接手職棒都很熱情回應，為了一圓員工夢想，接下職棒有助凝聚共識，也為了社會責任，才決定接手；但前面幾年確實很難賺，最少三年、最長七年才能賺錢，其中要能賺錢的關鍵就是要儘量打進總冠軍賽。