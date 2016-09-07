中職》蔡承儒是味全龍迷 盼棒球走入國人生活
2016/09/07 17:29
富邦育樂總經理蔡承儒。（記者簡榮豐攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕義大犀牛確定轉賣，富邦育樂總經理蔡承儒躍上檯面，備受矚目，蔡承儒表示，他從小就很愛運動，以前還是味全龍的球迷。
蔡承儒說，「我小時候喜歡看CBA職籃和中華職棒，是味全龍的球迷，剛好葉君璋也在球隊，後來出國11、12年，所以就較少看，看大聯盟比較多，直到2年多前回國才再看（國內職業運動）。」
蔡承儒表示，他希望體育、棒球、籃球變成國人生活重要的一部分，形成文化和生活習慣，「在美國，朋友閒聊就講運動，沒事就看比賽，希望看到台灣以後也是這樣，棒球變成大家重要的一部分。」
對於經營職棒球隊的盈虧，蔡承儒說，經營當然虧愈少愈好，職棒有回饋機制在，投資愈多、得到更多，但前幾年很多前期成本，必須投資許多軟硬體，也許3、5或7年才有可能轉虧為盈，我們抱持長期經營理念。
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