電競》LOL世界大賽將開戰 台灣選手出戰人數世界第二
一名丹麥網友P4key去除各隊的替補選手後統計並為此作圖，更依國旗大小顯示出賽人數多寡。（圖擷自P4key臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕由Riot主辦的電競項目英雄聯盟（LOL）世界大賽即將在這個（9）月底開戰，來自世界各國的16支隊伍都將前往美國爭取這個LOL賽事的最高榮耀；而此次出賽的各國選手人數中，雖然台灣所屬的台港澳賽區（LMS）是5大賽區中隊伍最少的，但是出賽的台灣選手反而是世界第二多的！
LMS夏季賽冠軍閃電狼的5名台灣選手。（圖擷自閃電狼官方粉絲專頁）
AHQ在資格賽中勝出，隊中7人僅有夏季未出賽的Chawy（右3）這名替補選手為新加坡人。（圖擷自AHQ官方粉絲專業）
此次出賽的各國選手中，最多的是韓國選手，出戰人數整整高達25人，其次即是台灣，出賽人數10人，位居第三的則分別是中國及丹麥，均出賽8人，身為此次主辦國的美國則有6人出賽。
然而不同於北美（LCSNA）、歐洲（LCSEU）、中國（LPL）、韓國（LCK）等各大賽區有3支隊伍的出賽名額，LMS僅有2支隊伍的出賽名額，與外卡（IWC）是同樣的少，出賽的台灣選手卻能佔居第二，實屬難能可貴。
會有這樣的奇怪景象主要就是從去年開始各賽區流行外援制度，大量引入韓國籍的選手；以臨近台灣的中國賽區來說，拿下中國夏季賽冠軍的隊伍EDG（EDward Gaming））全隊加上替補的7人當中，就有3人是韓國人，第二名的RNG（Royal Never Give Up）隊上5人也有2名是韓國人。
反觀LMS賽區的外援卻格外的少，有使用外援的隊伍例如HKE也都遭淘汰，最後得以出賽的隊伍中，AHQ隊中7人僅有夏季未出賽的Chawy這名替補選手為新加坡人，閃電狼更是全員5人皆為台灣人。
一名丹麥網友P4key去除各隊的替補選手後統計並為此作圖，更依國旗大小顯示出賽人數多寡；此次第6季LOL世界大賽將在09/29於舊金山開戰，賽期預計持續整整1個月，去年出賽的AHQ及閃電狼雙雙打入8強，今年能否再創佳績值得期待。
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