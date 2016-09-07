高爾夫》歡樂友緣女子公開賽第1回合 泰國女將搶佔前3席

陳依妏以70桿並列第4。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／苗栗報導〕2016歡樂友緣女子公開賽今天下午打完第1回合，泰國女將帕奴瑪、蘇帕瑪和薩萊朋搶佔前3席，台灣女將陳依妏則與兩名業餘好手並列第4。

帕奴瑪推桿手感奇佳，今天只花了24次推桿，打下6個博蒂、1個柏忌，她的博蒂幾乎都是6呎以內推進桿洞，只有第8洞開球沒上果嶺，但從10碼外短切進洞，這個博蒂讓她繳出67桿，追上同胞好手蘇帕瑪並列領先。

泰國女將蘇帕瑪打出67桿，並列領先。（記者趙新天攝）

泰國女將帕奴瑪以67桿並列領先。（記者趙新天攝）

蘇帕瑪也是6鳥、1柏忌完賽，這是她第2年打台巡賽，先前打過6場，但歡樂友緣女子公開賽是第1次參賽。今天出發不久她就從第3洞起連抓3個博蒂，打下很好的基礎。

暫居第3的是薩萊朋，今天她以低於標準桿3桿的69桿完賽。週日她剛在中國信託女子公開賽被盧曉晴9洞逆轉，時隔兩天，她又出現在領先群裡。

台灣女將陳依妏今天花了70桿，和兩名業餘選手侯羽桑、林子涵並列第4。陳依妏第1回合推桿不錯，27推抓下6隻小鳥，可惜挨了4個柏忌。

業餘小將林子涵表現不錯，暫時並列第4。（記者趙新天攝）

業選手侯羽桑打出70桿，並列第4。（記者趙新天攝）