射箭》射下奧運銅牌 譚雅婷、林詩嘉獲頒「新竹之光」

新竹市女兒譚雅婷和林詩嘉在里約奧運的女子射箭團體組奪得銅牌，獲頒「新竹之光」匾額。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市女兒譚雅婷、林詩嘉在里約奧運為台灣女子射箭隊射下睽違12年的奧運銅牌，新竹市長林智堅今天頒贈「新竹之光」及「金牌教練」匾額給兩位選手及教練倪大智，感謝選手與教練為國家的付出。林智堅也說，市府將做運動員最堅強的後盾，不只增設「卓越教練」獎勵金，也將積極協助選手申請專任教練，期盼留住體育人才。

新竹市女兒譚雅婷和林詩嘉在里約奧運的女子射箭團體組奪得銅牌，市長林智堅除頒贈「新竹之光」匾額，還送給她們與教練倪大智Q版畫像。（記者洪美秀攝）

新竹市女兒譚雅婷和林詩嘉在里約奧運的女子射箭團體組奪得銅牌，市長林智堅除頒贈「新竹之光」匾額，還送給她們與教練倪大智Q版畫像，強調市府會做運動員的堅強後盾。（記者洪美秀攝）

林智堅說，今年是新竹市體育界豐收的一年，新竹市射箭選手林詩嘉、譚雅婷，在里約奧運場上大放異彩，不只替國家射下睽違12年的奧運銅牌，更是新竹縣市自1982年分治後的第一面奧運獎牌，為竹市體育界寫下歷史新頁。

「讓運動選手有安心的未來！」林智堅說，市府從選手培訓，再到上場比賽一路相挺，給予獎勵金補助，會做運動員「最堅強的後盾」，更提供選手升學與就業上的支持，協助頂尖運動人才，讓選手的生涯規劃與就業管道免煩惱，留在家鄉服務。

林智堅說，從朝山國小到富禮國中，射箭隊「從無到有」的過程，見證射箭項目在新竹市的發展，證明只要偏鄉小學的體育設施整修好，就有機會讓孩子獲得最大的成長。市府未來會持續挹注經費，提供選手及教練最佳環境，讓體育運動在新竹市扎根茁壯。

對於生涯規劃，譚雅婷表示，目前仍有目標想達成，希望未來能在奧運賽事上，拿下個人金牌，為運動生涯再創高峰；林詩嘉則說，未來不排除留在竹市當專任教練，傳承射箭運動。

林智堅除頒發匾額外，還邀請網路知名畫家牛奶人依據倪大智教練、譚雅婷選手與林詩嘉選手在里約奧運賽場的英姿及神韻，繪製三人Q版圖像，送給三人留存紀念，三人都說，是最有意義的紀念品。