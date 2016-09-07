日職》吳念庭生涯首次猛打賞 西武血洗樂天

〔記者林柏辰／綜合報導〕旅日小將吳念庭今日在西武對樂天比賽中擔任第9棒游擊手，單場3支安打，生涯首次繳出猛打賞成績，西武最後也以14：1大勝樂天。

吳念庭首打席雖遭到三振，但4局上半第2打席，在2出局一、二壘有人時，將樂天先發塩見貴洋的球一棒掃到中外野，形成清壘三壘安打，隨後也靠著下一棒金子侑司的安打回本壘得分。

6、7兩局吳念庭接連敲出安打，首次單場3安；西武今日也火力大爆發，全場擊出19支安打，包含5轟，其中第4棒中村岡也更是單場雙響，一壘手山川穂高則打下6打點，吳念庭也有2打點的表現。

吳念庭今日5打數3安打，包含1支三壘安打，吞下1K沒有保送，賽後打擊率上升至0.238。