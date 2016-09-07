日職》陳冠宇中繼1局無失分 隊友砸鍋錯失勝投

陳冠宇。（資料照，取自羅德官網）

〔記者林柏辰／綜合報導〕今日羅德與火腿之戰，本週因雨無法先發的陳冠宇中繼1局無失分，隊友更在下一局展開反攻，陳冠宇一度成為勝投候選人，可惜火腿矢野謙次打出關鍵二壘安打，打掉陳冠宇勝投。



陳冠宇本月1日才用5.2局好投奪下本季第1勝，今日面對火腿在7局下登板，先用6個球解決中島卓也，再讓西川遙輝敲出飛球出局，最後5球三振掉杉谷拳士。他今日用14球投1局，投出1K無失分，沒有被敲安打也沒有保送，防禦率下降到5.40。

陳冠宇退場後，羅德投手南昌輝在兩出局後出現亂流，被敲出安打後又連續保送陽岱鋼與Laird，代打矢野謙次敲出右外野線邊高飛球，球掉在界內形成2分打點二壘安打，領先1分的火腿9上推出終結者吉川光夫，不料遭角中勝也敲出二壘安打，雙方形成4：4平手進入9局下。

