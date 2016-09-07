NBA》麥基想變成蝴蝶 網友這樣回應令人噴笑

麥基分享自己拍到的照片。（取自麥基Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕今年夏天離開小牛與勇士簽下季前訓練營合約的麥基（JaVale McGee），最近在他的Instagram分享了他所拍到的一隻毛毛蟲。

「這麼小的事物也有變成美麗的潛力，千萬不要因為是隻毛毛蟲而放棄自己，你的翅膀將要長出來了！」麥基在敘述中如此表示，這則貼文也引起許多網友的回應，有人鼓勵他，我相信你永遠是聯盟中最狂暴的野獸，也有人說，毛毛蟲根本沒說要放棄自己，令人啼笑皆非。