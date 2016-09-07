高爾夫》2016長春PGA錦標賽第1回合 雙重東道主領先

沈忠賢在長春PGA錦標賽第1回合領先。（TSPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕正在台北球場舉行的2016台灣長春PGA錦標賽，今天打完第1回合，雙重東道主沈忠賢當仁不讓，打出68桿暫居領先。謝錦昇和新加坡的穆魯加同以69桿緊追在後。

總獎金240萬元的長春PGA錦標賽第1回合，沈忠賢抓下5個博蒂，只有1個柏忌，他既是台灣長春職業高協理事長，又是台北球場的球師，這場比賽是雙重東道主。

他表示，這回合在主場打起來非常順手，他穩紮穩打，攻上15洞果嶺，上果嶺率相當滿意，推桿也不錯。沈忠賢說，最後如果真的拿下冠軍，獎金將全數捐給協會。

昨天下午球場風勢轉強，上午出發和下午出發的選手，面對不同的情況，下午班沒有人打出低於標準桿，只有葉彰明繳出平標準桿72桿。

剛贏得北區長春熱血傳承賽冠軍的盧建順，因手傷復發，以74桿完賽，並列14名，他表示，手傷差不多有半年了，昨天上場前忘了吃止痛藥，一開球就開始痛，今天上午他要先去醫院報到。