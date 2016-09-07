MLB》菜鳥球季14勝 前田超越野茂英雄

前田的健康替道奇扛了不少勝場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天先發拿下第14勝的道奇前田健太，不只領先所有道奇投手，新人年就有14勝，更超越日本傳奇野茂英雄，與2002年石井一久並列日本史上第3。

從開季5虎至今只剩前田苦撐先發輪值，即使沒成績也有苦勞，但前田卻紮實奪下14勝，目前防禦率3.29也比當時石井4.27優異許多，吃下超過150局，25萬美元（約新台幣780萬）激勵獎金入袋，加上先前累計，前田今年至少賺進940萬美元（約新台幣2.9億）。

成功補上王牌克蕭（Clayton Kershaw）不在的空缺，前田是道奇能在國聯西區領先重要功臣，日本媒體就形容前田完成有如年薪10億頂級投手的工作，而前田只要再拿1勝，也能追上軟銀投手松坂大輔當時在紅襪的菜鳥紀錄。