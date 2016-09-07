MLB》勇士想簽NFL球員 總管：零風險投資

提博嘗試挑戰大聯盟，欲成為雙棲超人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前些日子退役NFL球員提博（Tim Tebow）放話挑戰大聯盟，從高中之後就沒碰過棒球，提博依舊維持不錯手感，吸引到如勇士、教士等球隊招攬意願，勇士總管柯波雷拉（John Coppolella）更看好這筆投資穩賺不賠。

提博在大學後改打美式足球。（資料照，法新社）

對提博極有興趣，勇士表示，簽約金至少超過10萬美元（約新台幣312萬），能讓提博從2A出發並放入40人大名單，柯波雷拉說：「這一定沒有風險，如果失敗，我們也會老實向提博說，讓彼此改進；如果湊效，對勇士、聯盟都是好事。」