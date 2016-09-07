中職》當年曼尼效益 他認為對中職幫助很大

〔記者羅志朋／台北報導〕義大犀牛確定轉賣給富邦集團，義大育樂董事長楊森隆說，當初義联集團接興農牛很倉促，跟今年富邦承接義大犀牛時間充裕截然不同。

義大育樂董事長楊森隆。（記者簡榮豐攝）

楊森隆表示，2012年10月底興農宣布出售球隊，當初台中市長胡志強到處找企業，希望能將職棒球隊挽留在台中，11月才找到義联集團，花不到1個月時間義联集團就決定接下這個重擔，12月17日正式從興農手中接下職棒球隊。

楊森隆透露，由於接下興農的時間非常緊迫，短時間就要上軌道，在集團創辦人（林義守）坐鎮指揮下，一個禮拜就把球隊巴士、色系和吉祥物設計完成，「我們是百分之百的門外漢經營，所以採取與眾不同的手法。」

楊森隆口中「與眾不同的手法」，包括4年前重金禮聘曼尼來台。楊森隆說，當初請曼尼來義大，第1個月薪就超越中職最高薪球員，第2、3個月薪水又增加，還讓他住別墅、大飯店，盡量滿足，掀起一股曼尼風潮。

楊森隆說，有一次義大到新竹球場比賽，「球迷多到快溢出來」，新竹當地檢察官，男的女的都來了，就是來看曼尼，雖然只有短短3個月，但對中職起了振衰起敝的作用。

曼尼。（記者黃志源攝）