中職》富邦盼長期經營 打造年年晉冠軍戰強隊

富邦育樂總經理蔡承儒（左）。（記者簡榮豐攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕富邦即將入主義大犀牛，最快今年冬季聯盟就能看到富邦球團處女秀，將主導職棒隊的富邦育樂總經理蔡承儒期許長期經營，打造年年晉級總冠軍賽的球隊。

身兼SBL富邦勇士領隊的蔡承儒，在11月正式接手犀牛隊前，還有經營策略、團隊人事等細節要佈局，他表示，職棒要自己經營主場，比賽場次和球員人數也較多，與籃球隊性質不同，不敢說有籃球隊就能帶好棒球隊，但會去看對手如何經營，希望能做得更好。

蔡承儒說，富邦集團優勢是人力和資源多，盼能從球場、公益等面向朝客製化發展，打造富邦特色，「接球隊經過很多思考，富邦精神就是做什麼都要做到最好，我們也是下很大決心要投入資源和心力把它做好，希望給球迷不一樣的東西，敬請期待。」

不過蔡承儒也表示，因是新球團，前置勢必投資不少成本，首年作業較趕，但會非常積極用心經營，各方面會慢慢到位，「如果要損益兩平，關鍵點是能夠打進冠軍戰，因冠軍戰票房佔很大部分，長遠經營的話，希望這是一支每年都能晉級冠軍戰等級的球隊。」

蔡承儒很期待能與總教練葉君璋討論球隊未來規劃，「葉總應該也有長期規劃，也要尊重他 ，相信專業。」

另外，義大與緯來的賽事轉播合約明年底到期，蔡承儒說，轉播權要等經營團隊到位後討論，「轉播權這塊潛力越來越大，各種媒體管道和平台越來越多，未來轉播權應該要談得更細，不同平台分開談，對長期和環境都好，讓球迷用不同方式和管道看到比賽。」