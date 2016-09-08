美網》詹詠然混雙失利 連3年4強抱憾止步

詹詠然／塞爾維亞40歲老將辛蒙尼奇。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽混雙4強對決，我國詹詠然／塞爾維亞40歲老將辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic）陷入苦戰，6：7（5：7）、5：7不敵同樣非種子的德國席格蒙（Laura Siegemund）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic），「台塞聯軍」3連勝中斷無緣更上層樓；詹詠然也自2014年起，連3載於紐約法拉盛公園準決賽抱憾止步。

面對球風強勢的歐陸勁敵，詹詠然／辛蒙尼奇開賽熱機稍慢，兩度發球失守，陷入1：5落後，儘管兩人絕地反撲，一度倒趕5局聽牌，可惜錯失3次關鍵破發機會，反讓對手死裡逃生，把戰線拉進搶7，順勢先馳得盤。第2盤詹／辛0：1落後時，當地下雨比賽暫停約15分鐘，再登場兩人重振旗鼓率先破發，可惜隨即被對方回破，氣勢横遭重挫，最終無路可退第12局失守，結束本屆美網行程。

先前8強戰，詹詠然／辛蒙尼奇歷經「超級搶10」後來居上，大逆轉來勢洶洶的哈薩克雪芙朵莎娃 （Yaroslava Shvedova ）／巴西索亞瑞斯（Bruno Soares），爆冷準決賽卡位，可惜如今不敵德克組合，令上月才過27歲生日的詹詠然徒呼負負，未能繼2011年澳網混雙亞軍後，重返大滿貫混雙決賽舞台。

此外，我國新生代駱建勛於青少男單次輪以4：6、2：6輸給西班牙佛基拿（Alejandro Davidovich Fokina ）；所幸他與香港唐嘉傑在青少男雙次輪奏捷， 6：3、2：6、10：7力退第2種子愛沙尼亞拉斯馬（Kenneth Raisma） ／希臘提希特斯帕斯（ Stefanos Tsitsipas） ，驚險挺進8強。