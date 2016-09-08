美網》捷克悍妞普莉絲可娃火力全開 首晉美網女單4強
2016/09/08 07:23
普莉絲可娃首度闖進美網女單4強。（法新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕捷克悍妞普莉絲可娃（Karolina Pliskova）火力全開 ，僅花57分鐘，就以2個6：2橫掃克羅埃西亞18歲新秀孔悠（Ana Konjuh），普莉絲可娃首晉美網女單4強，將與地主現任世界球后小威廉絲（Serena Willimas）對決羅馬尼亞哈勒普（Simone Halep）的勝方爭奪冠軍賽門票。
芳齡24的普莉絲可娃，近來氣勢如虹，美網前辛辛那提女網勇奪冠軍，如今更挾著首闖大滿貫前8的餘威，速戰速決淘汰世界排名92的克國黑馬，讓這名東歐長腿妹信心十足，持續朝四大賽壓軸秀邁進。
此役因普莉絲可娃手感發燙而意外一面倒，開賽連保帶破狂下4局，狠狠給孔悠震撼教育；即使孔悠次盤頑強抵抗，但第5、7局非受迫失誤偏高再遭雙破，普莉絲可娃順勢拉開差距，最後保發直落2出線。
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