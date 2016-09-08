不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
2016/09/08 07:25
福原愛與江宏傑。（取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕日本桌球女將福原愛與台灣桌球選手江宏傑熱戀，先前傳出兩人將在里約奧運結束後結婚，但有日本八卦雜誌爆料，日本桌協會對福原愛下禁婚令，原因是認為兩人門不當戶不對，據日媒報導，福原愛與江宏傑本月初已在東京登記結婚，誰都無法阻擋他們兩個堅定的戀情！
先前日本雜誌「女性自身」曾爆料，日本桌球協會對福原愛下了不准結婚的指令，所以福原愛曾在部落格寫：「不是用不認真的心情可以決定的事，我是賭上人生在打桌球。現在比賽才結束，我也還沒有完全面對我的心情。所以，請給我一些思考的時間」。不過消息曝光後日本桌協否認干涉戀情。
對於兩人的戀情，江宏傑在里約奧運時，曾語帶玄機的說：「奧運結束的話，就會正式跟大家報告。」被外界解讀為，里約奧運結婚後就會對外公佈婚訊，沒想到如今兩人真的如願登記結婚。
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