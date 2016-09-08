美網》錦織圭逆轉勝挺進4強 穆雷爆氣摔球拍（影音）

錦織圭賽後振臂為自己歡呼。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕亞洲球王錦織圭生涯對決英國希望穆雷（Andy Murray）只有12％的勝率，不過錦織圭今天克服萬難，在大戰5盤之後以1：6、6：4、4：6、6：1、7：5拿下生涯對戰穆雷的第2勝，闖進美網男單4強。

錦織圭曾在2014年闖進美網決賽，但不敵克羅埃西亞球王希里奇（Marin Cilic）屈居亞軍，不過他寫下個人最佳成績，同時也是亞洲紀錄。

英國希望穆雷今天2度領先又被2度追平，最後錦織圭成功上演逆轉勝，賽後穆雷怒摔球拍發洩連續4年無緣美網四強的情緒。

穆雷向錦織圭致意。（歐新社）

首盤錦織圭還未進入狀況，發生14次失誤與2個雙誤，穆雷手感火燙發出3記愛司，僅用35分鐘就迅速拿下。

次盤錦織圭找回狀態，前4局雙方互保，穆雷雖然先在第5局破發，但錦織圭馬上回破扳平，關鍵第9局錦織圭連下4分保發，信心大增的他一鼓作氣對穆雷破發拿下。

第3盤雙方持續纏鬥，錦織圭先丟4分被破，雖然馬上回敬穆雷破發但在第7局送上雙誤，讓穆雷輕鬆以6：4拿下。

穆雷賽後爆氣怒刷球拍發洩。（法新社）

第4盤雙方先互保，穆雷狀態下滑發生過多失誤，讓錦織圭連下5局扳平戰局。決勝盤雙方大戰1小時又5分鐘，錦織圭率先破發，接著成功保發取得2：0，不過穆雷回神破發後追成2：2，第9局穆雷成功保發取得領先，錦織圭又在10局連拿4分追上，11局穆雷送上雙誤大禮，錦織圭隨後保發成功以7：5拿下，繼續朝決賽之路挺進。

錦織圭的4強將對上瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）與里約奧運金牌德爾波特羅（Juan Martin del Potro）的勝方，2人稍後將展開對決。

穆雷摔球拍：