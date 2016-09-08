MLB》一朗敲三壘安 3020安並列第26（影音）
2016/09/08 07:47
〔記者龔乃玠／綜合報導〕馬林魚日籍球星鈴木一朗今擔任先發第二棒，首局就擊出三壘安打，大聯盟生涯3020安，追平帕梅洛（Rafael Palmeiro）的紀錄，並列史上第26名。
一朗昨天擊出生涯首發代打全壘打後，今天首局延續火燙手感，從費城人海利克森（Jeremy Hellickson）擊出右外野方向的飛球，一路滾至牆邊，一朗輕鬆踏上三壘壘包，大聯盟安打數追平帕梅洛，下個目標是紅雀名將布羅克（Lou Brock）的3023安。
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