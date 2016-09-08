NBA》經驗傳承？ 七六人與老將「名牌」再續約1年
2016/09/08 08:29
〔體育中心／綜合報導〕費城七六人隊正式宣布1年約簽下自由球員大前鋒「名牌」布蘭德（Elton Brand），希望他以多年經驗帶領隊上年輕球員成長。
37歲的布蘭德是1999年NBA的選秀狀元，並贏得1999-2000年球季年度最佳新人。生涯共出賽1058場，平均上場33分鐘，能得到15.9分、8.5籃板，送出2.1次助攻以及1.7火鍋。布蘭德上季為七六人隊出賽17場，平均上場13.2分鐘，得到4.1分、3.7籃板、1.1次助攻。
過去布蘭德也在2008到2012年期間為七六人隊效力4個球季。在為76人隊效力的5個球季中，他總共出賽263場，平均上場30.4分鐘，可以得到12.7分、7.2個籃板、1.3個火鍋。
七六人隊再與布蘭德（右）續約。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》麥基想變成蝴蝶 網友這樣回應令人噴笑
- NBA》騎士總冠軍戒指 傑佛森「不小心」洩露照片
- NBA》退休怎麼安排？皮爾斯這樣說...
- NBA》「倒帶5秒」被罵翻 陶晶瑩再度貼文
- NBA》難忘的亞洲行 柯瑞感謝台灣球迷
推薦新聞
-
MiLB》季後賽首戰 胡智為7.2局無失分2016/09/08 10:17
-
桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…2016/09/08 09:33
-
MLB》一朗敲雙安 3021安獨居史上第26（影音）2016/09/08 09:06
-
NBA》經驗傳承？ 七六人與老將「名牌」再續約1年2016/09/08 08:29
-
不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！2016/09/08 07:25