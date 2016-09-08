NBA》經驗傳承？ 七六人與老將「名牌」再續約1年

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人隊正式宣布1年約簽下自由球員大前鋒「名牌」布蘭德（Elton Brand），希望他以多年經驗帶領隊上年輕球員成長。

37歲的布蘭德是1999年NBA的選秀狀元，並贏得1999-2000年球季年度最佳新人。生涯共出賽1058場，平均上場33分鐘，能得到15.9分、8.5籃板，送出2.1次助攻以及1.7火鍋。布蘭德上季為七六人隊出賽17場，平均上場13.2分鐘，得到4.1分、3.7籃板、1.1次助攻。

過去布蘭德也在2008到2012年期間為七六人隊效力4個球季。在為76人隊效力的5個球季中，他總共出賽263場，平均上場30.4分鐘，可以得到12.7分、7.2個籃板、1.3個火鍋。

七六人隊再與布蘭德（右）續約。（資料照，美聯社）