曾被拍到和錦織圭擁吻 福原愛過去難忘舊愛...

福原愛在2008年被拍到和錦織圭在街頭擁吻

。（圖取自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導，日本桌球女將福原愛與台灣桌球選手江宏傑結婚了！過去福原愛傳出的緋聞或情史並不多，她曾和日本網球好手錦織圭在一起，當時轟動整個日本運動圈，不過這段戀情很快就結束，在這之後也曾爆出福原愛對中國選手王勵勤有好感。

福原愛在2008年被拍到和錦織圭在街頭擁吻，兩人的戀情曝光，當時福原愛已在日本國內體壇是名人，不過錦織圭只是日本體壇上的無名小將，被拍到後兩人也坦承戀情。

不過兩人聚少離多，戀情只維持4個月就結束，有媒體報導，分手主因是錦織圭劈腿，但僅是傳言，雙方皆避談分手原因。和錦織圭分手後，福原愛幾乎沒傳過緋聞，有日媒指她對錦織圭難以忘情，花了很久的時間才走出這段戀情。

今年4月初，日本媒體報導福原愛與江宏傑交往，兩人立刻公開戀情，也在社群網站上放上合照。江宏傑當時受訪透露，從10幾歲就在東亞少年桌球錦標賽上認識福原愛，不過都沒有和她講過話，後來才漸漸有交集，在2014年底，福原愛腰椎間關節受傷時，江宏傑開始透過臉書關心她，雙方從那時開始互動頻繁，去年春天江宏傑向福原愛告白，兩人正式在一起。

江宏傑對福原愛細心呵護，最後終於抱得美人歸。（江宏傑提供）