11歲就當日本國家隊員...中國網友也超愛福原愛
2016/09/08 09:10
福原愛（左）的桌球職業生涯獲獎無數，更因與中國的深厚淵源，被廣大中國網民視為「中國人最愛的日本人」。（圖截自中國騰訊網）
〔即時新聞／綜合報導〕日本桌球女將福原愛傳出與台灣桌球選手江宏傑，本月初已在東京登記結婚。回顧福原愛的桌球職業生涯，她獲獎無數，更因與中國的深厚淵源，被中國網民視為「中國人最愛的日本人」
福原愛的桌球生涯相當驚人，受母親福原千代影響，3歲就開始打桌球，10歲進入職業選手行列，隔年成為歷史上年齡最小的日本國家隊成員。2002年只有13歲的福原愛在日本桌球錦標賽進入8強，隔年在巴黎獲得世界錦標賽第5，並在團體賽中幫助日本隊奪得第3。
福原愛也參與過2004、2008、2012、2016年連續4屆奧運，但前三屆都止步於8強或16強，直到今年里約奧運女子單打比賽終於奪得第4名，是她個人在奧運比賽的最佳成績。
由於福原愛小時候就在中國練球，所以能說流利的中文，即便是東北口音也會，且長相可愛又容易哭，相當受到中國網民喜愛。甚至在中國網路上有人說福原愛是「中國人最愛的日本人，沒有之一。」如今傳出福原愛結婚消息，除了不少中國網友給予祝福，台灣網友也紛紛恭喜有情人終成眷屬。
如今傳出福原愛結婚消息，讓大批中國粉絲在網路崩潰，但也有不少人給予祝福。（圖截自中國網路）
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