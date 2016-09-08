美網》18記ACE 小威廉絲晉級4強（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2016年美國​​網球公開賽女單8強賽，大會第1種子小威廉絲碰上第5種子羅馬尼亞選手哈勒普（Simona Halep），雖然被拖進決勝的第3盤，但她全場轟出18記ACE球，最後仍以6：2、4：6、6：3晉級。

本場開始後，小威廉絲連下3局。雖然在第5局被破發，但她仍以6：2先下一城。第2盤，兩人展開拉鋸戰。小威廉絲在第2局錯失7個破發點，哈勒普驚險保住發球局，並趁勢在第3局破發，最後更以6：4奪回第2盤。

決勝盤開局，小威廉絲表現回穩，哈勒普體力下滑，失誤頻頻。終場小威廉絲以6：3獲勝，將在4強賽碰上捷克選手普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）。

小威廉絲。（美聯社）