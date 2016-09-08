高爾夫》老虎回來了！伍茲宣布10月美巡賽復出
2016/09/08 09:13
〔體育中心／綜合報導〕美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）昨天（7日）宣布，他希望在下個月結束漫長假期，並在喜互惠公開賽（Safeway Open，10月13日至16日）上重返競技場。
喜互惠公開賽是美巡賽2016-2017年球季的第1站比賽，於加州納帕（Napa Valley）的銀城度假村（Silverado Resort and Spa）北球場舉行，這將是伍茲本年度3站比賽中的第1站。伍茲還計劃參加土耳其公開賽（11月3日到6日）以及世界挑戰賽（12月1日到4日）。
「我的康復已經讓我能舒服地訂下計劃，但目前我仍然有復健與其他工作要做，」伍茲在官方網站上的聲明中表示，「我是否能比賽得看接下來的恢復情況。希望我的球技屆時也能準備好。」
自從2015年8月23日以來，伍茲一直沒有參加比賽。在經過許多次的微創椎間盤切除手術之後，因為長期缺賽，他的世界排名已經下滑到第711名。伍茲的經紀人史坦柏格（Mark Steinberg）曾在7月19日對美國高爾夫頻道說，伍茲在身體康復前都不會參賽，接著他會對外宣佈，2016年或2017年復出。
「錯過那些重要的賽事我覺得有點難過，」伍茲說，「可是這一次，我對自己的康復計劃有信心，不會著急地想復出。今年秋季會很有趣。」
伍茲。（資料照，美聯社）
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