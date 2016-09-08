MLB》教士主場的最後亮相 「老爹」獲贈專屬衝浪板

〔記者陳人齊／綜合報導〕「老爹」歐提茲（David Ortiz）的引退之旅今天來到教士隊主場，賽前他獲贈教士精心準備的專屬衝浪板，向他傳奇的職業生涯致敬。

由於指定打擊的身分，歐提茲20年生涯只在教士主場出賽4場，但賽前老爹依舊高人氣，獲全場觀眾起立鼓掌致敬。

聖地牙哥是衝浪勝地，教士致贈的衝浪板上印有歐提茲的肖像，特別有紀念意義，此外球團還邀請歐提茲的前隊友羅瑞塔（Mark Loretta），及教士名人堂球星「地獄喪鐘」霍夫曼（Trevor Hoffman）一同為歐提茲送上祝福。

歐提茲今天未出賽，但紅襪在王牌普萊斯（David Price）7局失2分優質先發下以7：2擊敗教士，戰績在美聯東區以1場勝差領先藍鳥暫居龍頭。

歐提茲獲贈專屬衝浪板。（美聯社）

歐提茲今天未出賽，在場邊扮演稱職啦啦隊長。（美聯社）

歐提茲向聖地牙哥球迷道別。（美聯社）