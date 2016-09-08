MLB》金鶯踢鐵板 外卡恐不保

邦迪投不滿4局退場。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕金鶯本季對戰光芒15場取得11勝，卻在今天踢到鐵板以6：7落敗，外卡僅領先老虎1場勝差，隨時有可能掉出季後賽之列。

金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）只撐3.2局就挨2轟丟5分退場，光芒外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）首局敲出陽春砲，2局富蘭克林（Nick Franklin）接力轟出2分彈，4局基爾梅爾再敲安打送回2分，同時將邦迪打退場。

金鶯雖然2度落後卻也2度超前，不過7局光芒打者迪克森（Corey Dickerson）在2出局後敲出二壘安打送回超前分成為勝負分水嶺，金鶯轉運手吉文斯（Mychal Givens）轉運不成，投1局承擔敗投。

美聯戰績陷入膠著，進軍季後賽呈現人人有機會，各個沒把握的狀態，金鶯輸球後在美聯東區落後紅襪、藍鳥1.5場勝差，外卡遭老虎、太空人分別以1場與1.5場勝差緊咬。

基爾梅爾打擊狀況火燙。（美聯社）