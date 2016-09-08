高爾夫》「老虎」伍茲確定十月復出

「老虎」伍茲確定十月復出。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕超過1年沒參加任何比賽的前球王「老虎」伍茲，已確定將在10月中旬復出賽場。

伍茲今天在他的官網上明確表示，他將於10月13日起參加美巡賽秋季系列賽事，第1場將是10月13日起在加州納帕舉行的Safeway公開賽。

曾經贏得79場美巡賽冠軍，包括14場大賽在內的伍茲，從去年8月打完Wyndham錦標賽之後，經歷3次背部手術和長期休養復健，終於要重返美巡賽，10月13日Safeway公開賽第1回合上場時，將是他相隔417天之後再次回到正式的高爾夫競賽。

伍茲說：「我的復健期已到了讓我可以放心地安排參賽計畫了，但我還有很多事情需要準備。我能否參賽取決於持續的進步和復原，我希望自己的球技能達到完全備戰的狀態。我很期待能參加我的基金會主辦的賽事和Safeway公開賽。」

受傷休兵期間，伍茲經歷了他的40歲生日，澳洲球王戴伊、史畢斯和麥克羅伊則在全球包辦11勝。他的主要球具贊助商nike 則宣布不再開發生產新的球具。

戴伊得知伍茲決定復出，他說：「我認為，對伍茲來說最難的部分是如何脫他球技的生疏，找回參賽的手感。即使是高球史上最傑出的選手，要復出賽場總是會遇上一些困難，可能需要多打幾場比賽。」

除了Safeway公開賽，伍茲還計畫參加11月在土耳其安卡拉舉行的土耳其航空公開賽，這場比賽與他簽了3年參賽合約，這將是他第3次參賽。另外12月還有伍茲的基金會主辦的Hero世界挑戰賽。

在伍茲拿起球桿上場比拚之前，他也將以副隊長的身分與美國隊一同參加本月下旬的萊德盃歐美對抗賽。