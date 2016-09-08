桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…

福原愛（左）與江宏傑申請結婚。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本媒體報導，日本桌球女將福原愛與台灣桌球選手江宏傑本月初已在東京申請結婚，將成為台灣媳婦。消息傳到中國後，不少網友直呼，「心碎了一地…」

福原愛因為長相可愛，加上能說流利的中文，深受中國網友喜愛，甚至被稱作是「最不討厭的日本人」。如今福原愛嫁給江宏傑，不少中國網友表達祝福之意，「我雖然心很痛，但是我祝福你。」、「祝福小愛，雖然心碎了一地……」

不過也有部分中國網友感到崩潰，「愛牆這下幸福了，台灣舔日本是出了名的」、「嫁給台灣人就準備哭吧，愛醬」、「討厭討厭討厭，等了你那麼久你卻嫁給了一個彎彎。」但也有網友認為，「喜歡就祝福。不喜歡也別亂講話。尊重別人也就是尊重自己！」