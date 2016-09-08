MLB》才剛重返先發 「天才小史」又受傷了

天才小史又受傷了。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕國民隊「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）命運多舛，今天好不容易離開15天傷兵名單先發對決勇士，又在3局時因不明傷勢提前退場。

史崔斯柏格今對勇士先發，前2局投的虎虎生風，飆出3K無失分，3局他先被勇士「狀元郎」史旺森（Dansby Swanson）敲出二壘打，接著三振掉投手佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）後小史即示意防護員上投手丘，數分鐘後小史退場接受治療改由中繼投手柏奈特（Sean Burnett）接手，至於小史的傷勢國民隊則未公開。

「天才小史」本季飽受傷勢困擾，2進2出15天傷兵名單，卻能仍繳出15勝4敗，防禦率3.59與179K的成績，如今再傳受傷消息，對即將打進季後賽的國民隊無非是相當沉重的打擊。