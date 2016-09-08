西甲》內馬爾返回巴塞隆納 「希望週末聯賽能上場」

〔體育中心／綜合報導〕經過3個多月、106天，巴西球星內馬爾（Neymar Jr.）已經返回巴塞隆納。抵達機場後，內馬爾表達希望出戰週末西甲聯賽：「我很高興能回到巴塞隆納，希望這個週末的聯賽我能夠上場比賽。」

西甲第3輪，巴塞隆納將在台灣時間9月11日凌晨2點半坐鎮主場，與剛從西乙升上西甲的阿拉維斯（Deportivo Alavés, S.A.D.）交手。巴塞隆納另一名明星前鋒梅西（Lionel Messi）因為身體尚未恢復，可能不會在週末上場。如果內馬爾能夠上場，對於巴塞隆納來說會是非常好的消息，歐冠小組賽即將開打，巴塞隆納將進入相當密集的賽程之中。

台灣時間9月14日凌晨2點45分，巴塞隆納也將在主場迎戰蘇超的塞爾特人。這是本季歐冠首場比賽，巴塞隆納在C組還要面對英超的曼城與德甲的門興格拉德巴赫。

內馬爾。（取自影片）