西甲》內馬爾返回巴塞隆納 「希望週末聯賽能上場」
2016/09/08 10:12
〔體育中心／綜合報導〕經過3個多月、106天，巴西球星內馬爾（Neymar Jr.）已經返回巴塞隆納。抵達機場後，內馬爾表達希望出戰週末西甲聯賽：「我很高興能回到巴塞隆納，希望這個週末的聯賽我能夠上場比賽。」
西甲第3輪，巴塞隆納將在台灣時間9月11日凌晨2點半坐鎮主場，與剛從西乙升上西甲的阿拉維斯（Deportivo Alavés, S.A.D.）交手。巴塞隆納另一名明星前鋒梅西（Lionel Messi）因為身體尚未恢復，可能不會在週末上場。如果內馬爾能夠上場，對於巴塞隆納來說會是非常好的消息，歐冠小組賽即將開打，巴塞隆納將進入相當密集的賽程之中。
台灣時間9月14日凌晨2點45分，巴塞隆納也將在主場迎戰蘇超的塞爾特人。這是本季歐冠首場比賽，巴塞隆納在C組還要面對英超的曼城與德甲的門興格拉德巴赫。
內馬爾。（取自影片）
相關新聞
- 西甲》推廣到美國 FC巴塞隆納在紐約設立辦公室
- 世界盃資格賽》內馬爾關鍵破門 助巴西力克哥倫比亞 （影音）
- 世界盃資格賽》內馬爾踢破僵局 巴西大勝厄瓜多（影音）
- 西甲》拉基蒂奇頭錘頂破僵局 巴塞隆納1球險勝畢爾包 （影音）
- 歐冠》分組抽籤結束 強隊碰頭、萊斯特城抽到「上上籤」
推薦新聞
-
美網》18記ACE 小威廉絲晉級4強（影音）2016/09/08 10:56
-
MLB》金鶯踢鐵板 外卡恐不保2016/09/08 09:42
-
曾被拍到和錦織圭擁吻 福原愛過去難忘舊愛...2016/09/08 09:16
-
MLB》一朗敲雙安 3021安獨居史上第26（影音）2016/09/08 09:06
-
NBA》經驗傳承？ 七六人與老將「名牌」再續約1年2016/09/08 08:29