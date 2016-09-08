MiLB》季後賽首戰 胡智為7.2局無失分
2016/09/08 10:17
胡智為。（資料照，法新社）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕光芒2A季後賽對上水手2A，首戰推派旅美投手胡智為先發，他總計7.2局無失分，可惜隊友全場僅敲1安打，並在延長第10局被轟出再見3分砲，終場以0：3吞下敗仗。
胡智為上月曾於2日出戰水手2A，當時主投5.2局就掉4分，最後因近身球遭驅逐出場，今天他找回防禦率王的宰制力，全場110球（71好球）投7.2局，僅被敲5安，3保送5三振，無失分。
然而，他的對手摩爾（Andrew Moore）更猛，前6局完全比賽，第7局才被王（Kean Wong）敲安破功，此役9局只被敲這支安打，狂飆8三振，雙方以0：0進入延長第10局，最後光芒2A投手查普曼（Jaye Chapman）被歐尼爾（Tyler O'Neill）轟出再見3分砲，系列賽吞下首敗。
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