MLB》大聯盟評年度體操開球 台灣楊千玫得第一（影音）
2016/09/08 11:03
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本季因應奧運年，廣邀多位體操好手擔任開球嘉賓，今天MLB專欄作家Chris Landers在「Cut 4」單元內整理他本季所見過的體操開球，並做出評分，其中曾在中職開球的台灣體操好手楊千玫也入選，更被評為最高分。
這篇專欄以體操難度、流暢度與投球品質評分，入列的選手包含里約奧運美國體操隊成員拜爾絲（Simone Biles）、赫南德絲（Laurie Hernandez）與柯希安（Madison Kocian），以及牙買加的威廉絲（Toni-Ann Williams）和來自台灣的全大運金牌選手楊千玫。
大聯盟官網的報導。（取自MLB官網）
楊千玫在5月22日時受邀擔任中職Lamigo桃猿隊的開球嘉賓，她在開球前先表演一段精彩的韻律體操，接著再將體操特技融入投球，近乎完美的表現受到注意，當時被大聯盟官網以及多家美國媒體報導。
綜合Chris Landers的三項評分，楊千玫的開球表演拿下28分居冠，其次才是美國的體操4金小天后拜爾絲，文末作者也開放讓網友票選，喜歡楊千玫的網友可以至大聯盟官網幫她衝高票數。
楊千玫開球影片：
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