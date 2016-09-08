MLB》建仔搭檔培瑞茲 手傷無礙週末歸隊

培瑞茲因觸身球受傷。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕皇家重砲鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）昨天對雙城出賽，遭投手桑塔納（Ervin Santana）的92英哩觸身球擊中右手腕受傷，今天X光檢查顯示沒有大礙，培瑞茲最快本週六與白襪的系列賽就可以歸隊。

培瑞茲今天賽前談起傷勢，他說：「我好多了，雖然手腕還是有點痛，但X光檢查沒有異狀對大家都是最好的消息，應該很快就可以歸隊了。」

回想起昨天的觸身球，培瑞茲仍心有餘悸，「我當時嚇壞了，以為手腕會骨折，所幸上帝保佑只有輕傷，讓我的感覺好了一些。」他說。

培瑞茲是大聯盟頂尖捕手之一，本季打擊三圍.254/.297/.454，20發全壘打，59分打點在122場出賽內完成，是皇家爭取季後賽路上不可或缺的重要戰力。