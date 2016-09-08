在日登記結婚 福原愛、江宏傑年底回台灣宴客

福原愛與江宏傑將在年底回台舉辦婚禮。（圖取自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕日本桌球女將福原愛與台灣桌球選手江宏傑已在東京登記結婚，兩人也將在年底回台灣舉行婚禮。

日本體育報紙日刊體育今早報導，福原愛與江宏傑已在本月初向東京都內提交婚姻申請書，也就是說他們辦了結婚登記。據悉，福原愛與江宏傑將在年底回台舉辦婚禮。