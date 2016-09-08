MLB》洋基主場橫掃藍鳥 季後賽越來越近

〔記者陳人齊／綜合報導〕換血中的洋基仍在美聯處競爭地位，今天在主場靠先發投手米歇爾（Bryan Mitchell）5局無失分壓制及游擊手卡斯楚（Starlin Castro）開轟帶動攻勢，終場以2：0完封藍鳥，完成主場3連戰橫掃。

卡斯楚3局對藍鳥先發史卓曼（Marcus Stroman）敲出陽春砲，洋基再靠葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）與麥肯的安打串聯攻下第2分添保險，塞維里諾（Luis Severino）中繼3局只被敲1安無失分封鎖，最後讓「眼鏡俠」克力帕（Tyler Clippard）關門收下勝利。

史卓曼先發5局丟2分悲情吞敗，洋基在取得系列賽橫掃後落後美聯東區冠軍4場勝差，外卡僅剩2.5場，相當有機會晉級季後賽。

卡斯楚本季第20轟：

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