MLB》洋基主場橫掃藍鳥 季後賽越來越近

〔記者陳人齊/綜合報導〕換血中的洋基仍在美聯處競爭地位,今天在主場靠先發投手米歇爾(Bryan Mitchell)5局無失分壓制及游擊手卡斯楚(Starlin Castro)開轟帶動攻勢,終場以2:0完封藍鳥,完成主場3連戰橫掃。

卡斯楚3局對藍鳥先發史卓曼(Marcus Stroman)敲出陽春砲,洋基再靠葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)與麥肯的安打串聯攻下第2分添保險,塞維里諾(Luis Severino)中繼3局只被敲1安無失分封鎖,最後讓「眼鏡俠」克力帕(Tyler Clippard)關門收下勝利。

史卓曼先發5局丟2分悲情吞敗,洋基在取得系列賽橫掃後落後美聯東區冠軍4場勝差,外卡僅剩2.5場,相當有機會晉級季後賽。

卡斯楚本季第20轟:

