MLB》他又救援失敗 再1敗追平皇家隊史紀錄

索利亞再1敗追平隊史牛棚敗投紀錄。（資料照，法新社

〔體育中心／綜合報導〕皇家今戰雙城前6局取得4：3領先，無奈救援投手索利亞（Joakim Soria）再度砸鍋，7局下被攻下逆轉2分，終場以5：6輸球，系列賽無緣橫掃雙城。

達菲主投6局10K掉3分退場後，索利亞7局下接替登板，一上場就被多齊爾、沙諾接連敲安遭追平，並對瓦格斯（Kenny Vargas）保送，被攻占一三壘後，皇家換上史特拉姆（Matt Strahm），仍被艾斯科巴（Eduardo Escobar）敲安，慘遭逆轉。

索利亞僅救援0.2局掉2分，吞下本季第6次救援失敗，還有第8場敗投，皇家隊史牛棚投手紀錄是9敗。此外根據《堪薩斯星報》指出，這是索利亞本季在皇家領先、平手狀況下、第11次被攻下超前分，使得皇家球迷在推特罵聲連連。

皇家輸球無緣3連勝雙城，本季戰績72勝67敗，距離美聯中區龍頭印地安人有8.5場勝差、美聯第二席外卡4場勝差。