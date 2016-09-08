NBA》七六人禁區爆滿 想交易掉他們其中一人

諾埃爾（左）與歐卡佛（右）。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕七六人隊今年夏天頻頻與其他球隊會面，討論包括歐卡佛（Jahlil Okafor）或是諾埃爾（Nerlens Noel）的交易，根據美國Yahoo!體育名記者Adrian Wojnarowski的報導，球隊打算交易走其中一人，因為高層不相信兩人的天賦與打法可以互補。

歐卡佛是去年第3順位被選進NBA的新秀，上季例行賽平均上場30分鐘，得到17.5分、7籃板，並送出1.2個火鍋；諾埃爾平均出戰29.3分鐘，得到11.1分、8.1籃板、1.8助攻、1.8抄截、1.5火鍋。

七六人隊在昨天（7日）與37歲老將布蘭德（Elton Brand）再簽下1年合約，於是目前球隊裡的內線球員有西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德（Joel Embiid）、歐卡佛、諾埃爾、布蘭德、薩里奇（Dario Saric）。雖然年輕球員備受期待，但在人數爆滿的禁區，要分得上場時間也並不容易。